PUNTO PARA INTER

Igualó con la “U” de Chile y ahora lo recibe en Porto Alegre

Con Paolo Guerrero los 90 minutos, Inter no pasó del empate sin goles (0 – 0) ante Universidad de Chile, cotejo que fue válido por la ida de la Fase dos de la Copa Libertadores, y que se jugó en el estadio Nacional de Chile. El peruano no tuvo su mejor encuentro con la camiseta del ‘Colorad’, pero tampoco tuvo la peor, ya que siempre fue insistente para abrir el marcador, pero no tuvo muchas oportunidades, ya que la defensa chilena siempre lo tuvo al límite.

Cabe resaltar que el cuadro local terminó con 10 hombres por la expulsión de Walter Montillo a los 65′ por doble amarilla. Desde ese momento, los chilenos cerraron el empate, pues solo aguantaron los leves ataques del cuadro ‘Colorado’.

Se recuerda que el partido de vuelta será el próximo 11 de febrero en el Beira Rio, duelo que el equipo del ‘Depredador’ buscará cerrar su clasificación a la fase tres.