Punto que SUMA

Sporting Cristal rescató empate de visita 1-1 frente a César Vallejo en Trujillo, y sigue sin levantar cabeza

En su debut, Roberto Mosquera presentó el once con muchas modificaciones, pero

Sporting Cristal mantuvo la poca efectividad de las últimas jornadas. Sin embargo, la

suerte lo acompañó y logró un empate 1-1 frente a César Vallejo en su visita al estadio

Mansiche de Trujillo.

El equipo ‘poeta’ fue mucho más que Cristal en el primer tiempo. Sin embargo, no tuvo

suerte en sus ataques. En más de una ocasión, César Vallejo hizo temblar los palos del

arco de Renato Solís. Pero no solo fue mala fortuna del local. Sino que el arquero

celeste tuvo un inicio espectacular, negándole el gol al club trujillano en varias

oportunidades.

Los trujillanos fueron superiores, pero los rimenses abrieron el marcador. Martín Távara

fue derribado con falta en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Emanuel

Herrera se paró frente al balón y venció al portero Rabines, a los 30 minutos de juego.

Los ataques de César Vallejo no pararon en el segundo tiempo. Nuevamente, Raziel

García fue determinante y a los 69, sacó un centró para el colombiano Yorleys Mena,

quien se estiró todo lo que pudo para alcanzar la pelota y anotar el empate.

En la recta final, el que más buscó el arco rival y el que estuvo más cerca de marcar fue

el equipo de Chemo Del Solar. Jairo Vélez, Raziel García, Jersson Vásquez y Yorleys

Mena fueron un peligro durante todo el partido para la defensa celeste. Pero el marcador

no se movió más y Roberto Mosquera rescató un punto en Trujillo.

U.C. VALLEJO 1

Máximo Rabines

Emiliano Ciucci

Renzo Garcés

Leandro Fleitas

Jersson Vásquez

Arquímedes Figuera

Ronald Quinteros

Raziel García

Jairo Vélez

José Manzaneda

Yorleys Mena

DT: José del Solar

SPORTING CRISTAL 1

Renato Solís

Renzo Revoredo

Omar Merlo

Gianfranco Chávez

Johan Madrid

Jorge Cazulo

Jesús Castillo

Horacio Calcaterra

Martin Távara

Christofer Gonzáles

Emanuel Herrera

DT: Roberto Mosquera

ÁRBITRO: Michael Espinoza

GOLES: Yorleys Mena 70' (UCV). Emanuel Herrera 30' (SC)

CAMBIOS: Víctor Aquino x Yorleys Mena, Elsar Rodas x Raziel García, Christian

Ramos x Arquímedes Figuera (UCV). Carlos Liza x Jesús Castillo, Carlos Cabello x

Renzo Revoredo (SC)

TA: Renzo Garcés, José Manzaneda, Arquímedes Figuera, Víctor Aquino (UCV).

Carlos Liza, Omar Merlo, Carlos Cabello, Ray Sandoval x Carlos Liza (SC)

ESTADIO: Mansiche (Trujillo)