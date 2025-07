¡PURGA EN CRISTAL!

Julio César Uribe confirmó la salida de 7 futbolistas por decisión de Autuori.

Julio César Uribe fue anunciado como nuevo director deportivo de Sporting Cristal y en medio de sus declaraciones confirmó que 7 futbolistas no seguirán jugando esta temporada con el club rimense, generando diversas reacciones en los hinchas.

Si bien es cierto Uribe no confesó qué jugadores dejarán Cristal, sí precisó que se emitirá un comunicado en las próximas horas anunciando la salida de los mismos. «Pediría de favor entender que me cuesta mucho decir los nombres. Ya habrá un comunicado deseándole lo mejor a quienes formaron parte de nuestra institución en su momento…Hemos anunciado la salida de 7 jugadores para un recambio que Sporting Cristal necesita alcanzar. No tienen por qué deprimirse, incomodarse o creer que no tienen valor».

Además, vale precisar que la lista podría ser más amplia si se cuentan los préstamos de juveniles que planean hacer, esto con la finalidad de que tengan ritmo futbolístico pensando en la próxima temporada.