“Qatar 2022 será mi último mundial”: Neymar Jr

Neymar Jr., atacante de la Selección Brasileña, confesó su cansancio por el fútbol y aseguró que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo.

‘Neymar Jr, Dinastía de Reyes’, nuevo documental de DAZN, muestra al propio Neymar en persona hablando, repasando y analizando su trayectoria y el camino para convertirse en una gran figura del deporte y la responsabilidad que ello conlleva.

Una historia contada por el propia futbolista donde repasa los momentos de su trayectoria deportiva. Desde el debut con el Santos hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. Pasando, obviamente, por los terribles momentos que vivió durante el Mundial de Brasil de 2014, donde estuvo a punto de tener que retirarse del fútbol por un duro golpe de Zuñiga.

“No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía”, explica el propio Neymar Jr recordando aquellos momentos durante su primera Copa del Mundo. “Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final… No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: ‘tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres’ y le dije, ‘dame la mala’. Y dijo: ‘estás fuera del Mundial’. Yo llorando le dije, ‘¿Cuál es la buena?’, a lo que él me dijo, ‘si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar'”, comparte el astro brasileño, dentro del documental, en una historia conmovida y muy emocionante.

En otro momento del documental, el brasileño empieza a planearse su retirada del mundo del balompié. El astro brasileño afirma que el de Catar será la última Copa del Mundo en la que represente a su país.

“Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, afirma de manera contundente Neymar.