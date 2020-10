Qué pena me da mirarte cuando te miro

Alianza no da pie en bola y cayó ante Cantolao 1-0 con golazo de Mario Tajima.

Escribe: RAÚL BAZÁN CHOCOS

Alianza Lima perdió 1-0 frente a Cantolao en el Alberto Gallardo por la fecha 17 del Torneo Apertura con golazo de tiro libre de Mario Tajima. Si en el empate ante el Boys los íntimos mostraron buen juego pero fallaron en la definición, ayer se retrocedió todo lo conseguido y se dejó una pésima imagen. Extrañaron demasiado a Joaozinho Arroé y en su regreso la ‘Hiena’ Gómez no aportó nada. El partido fue excesivamente trabado, los de Mario Salas intentaron presionar la salida, pero al hacerlo mal solo cometían muchas faltas en ataque, mientras que los volantes de Cantolao hicieron lo propio para cortar el juego del mediocampo de Ballón, Ascues y Cornejo. Además el juez Cartagena estuvo muy drástico al momento de cobrar infracciones, por lo que el partido tuvo 46 faltas, es decir una cada dos minutos.

Lo único rescatable del primer tiempo fue gol de Ceballos que el juez de línea Edgar Adriazola lo anuló por un inexistente fuera de juego. El partido solo podía ser resuelto con una fantasía y así lo hizo Tajima (50’), quien con un potente tiro libre al primer palo batió a Espinoza y puse el tanto del triunfo. Salas hizo un intento desesperado y metió a Da Silva y Sánchez, jugando con tres puntas con un Rubio que estaba abandonado, aunque la única clara fue un cabezazo de Sánchez que atajó Delgado.

En los últimos minutos hubo dos graves errores arbitrales, primero expulsaron al joven Núñez por un supuesto manazo a Medina y en el último minuto se le anuló un gol a Rubio por otro off-side que no existió. De esta forma el ‘Delfín’ se aleja de los puestos de descenso y los blanquiazules deambulan en el medio dela tabla.

CANTOLAO 1

Erick Delgado

———————

Walter Serrano

Arón Sánchez

José Ramírez

Orlando Núñez

———————

Leonel Solís

Jesús Castillo

Jhamir D’Arrigo

Yuriel Celi

Mario Tajima

———————-

Mario Ceballos

———————–

DT: Hernán Lisi

——————–

ALIANZA LIMA 0

Ítalo Espinoza

——————–

Kluiverth Aguilar

Joao Montoya

Rubert Quijada

Dylan Caro

——————-

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Alexi Gómez

Miguel Cornejo

Oslimg Mora

——————-

Patricio Rubio

—————————-

DT: Mario Salas

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

GOL: Mario Tajima 50’ (CAN)

CAMBIOS: Jarlín Quintero x Mario Ceballos, Rodrigo Salinas x Jhamir D’Arrigo, Orlando Contreras x Augusto Solís, Víctor Salas x Yuriel Celi (CAN). Franco Medina x Kluiverth Aguilar, Beto Da Silva x Alexi Gómez, Gonzalo Sánchez x Carlos Ascues, Kevin Ferreyra x Oslimg Mora (ALI).

TA: José Ramírez (CAN). Joao Montoya, Alexi Gómez, Oslimg Mora, Patrício Rubio, Franco Medina (ALI).

TR: Orlando Núñez (CAN)

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima).