“Quedo muy satisfecho con los tres goles”: Ricardo Gareca

Además, el DT argentino, señaló: “Ganar como ganó Perú hoy, más no le puedo pedir a los muchachos. Queremos hacer goles, no pudimos, el arquero de Bolivia fue importante. Quedo muy satisfecho con haber hecho 3 goles y fallar signifca que el equipo mantuvo la búsqueda y eso me da tranquilidad”.

Y de cara al duelo del martes ante la ‘Vinotinto’, el estratega de 63 años, indicó: “Es otra final más. Iremos paso a paso, el primer paso era fundamental ante Bolivia y ahora solo hay que pensar en Venezuela, esa es la mentalidad que tenemos”.