Quembol Guadalupe: “Pedro Gallese me apoyó y me recibió en Orlando City”

Quembol Guadalupe, jugador del Orlando City, habló sobre su llegada al cuadro estadounidense y señaló que tiene buena relación con Pedro Gallese. Además espera ser convocado por la Selección Peruana para disputar partidos importantes.

Sobre su pasado en Sporting Cristal: “Estaba con la reserva del Sporting Cristal y dan la noticia de la cuarentena. Viaje a Chincha, entrenando por mi cuenta con mi papá. Llegó una propuesta de Top Sports y uno de los agentes me dijo que en Orlando City tenía una opción para mí”, señaló el seleccionado de la Sub20 de Estados Unidos.

Sobre la buena relación que tiene con Pedro Gallese: “Cuando tuve mi primera pretemporada en el primer equipo, Pedro Gallese me apoyo y me recibió, hizo que me juntara al grupo. Tenemos una bonita amistad de amigos con él, siempre que nos vemos, tenemos contacto nos saludamos”.

Aseguró esperar convocatoria de la Selección Peruana: “Yo siempre he dicho que es una situación muy difícil para mí. Perú es todo para mí. Mi familia y mis amigos están allá. Si me convocan para la Selección Estadounidense para disputar las Eliminatorias Concacaf, pero yo no rechazo a Perú, yo siempre los espero”.

Wilder Cartagena, mediocampista de la Selección Peruana, se refirió al duelo del repechaje y señaló que espera estar en el once titular de Ricardo Gareca. Como se sabe este 13 de junio se jugará la repesca ante un rival asiático que puede ser EAU o Australia.

“Siempre que me ha tocado entrar, lo he hecho bien. Llego con mucha fe y confianza, siento que algo bueno va a pasar para mí después de tanta espera, pero hay que trabajar duro para eso”, aseguró el seleccionado nacional.