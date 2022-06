Quevedo: “Muy emocionante y feliz por el equipo”

Kevin Quevedo, extremo de FBC Melgar, analizó la victoria por 1-0 ante Sport Boys por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1

Kevin Quevedo, extremo de FBC Melgar, analizó la victoria por 1-0 ante Sport Boys por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1. Además el ex futbolista de Alianza Lima señaló que no jugaron como esperaban pero igual se pudo conseguir los tres puntos de visita.

“Muy emocionante y feliz por el equipo, no se jugó como veníamos haciendo pero se logró la victoria. Se me dio el gol en un partido muy cerrado. Boys también jugó de la mejor manera y estoy feliz por el triunfo, por el equipo. Estamos avanzando poco a poco, partido a partido y queremos seguir en el mismo camino”, dijo el delantero.

Asegura que fue un encuentro muy cerrado, ya que Sport Boys era muy defensivo: “Fue un partido muy cerrado, se me dio el gol, estoy muy contento por mi familia porque me fueron a ver. Estoy trabajando por mejorar día a día, me gusta meter goles y se me está dando, siempre quiero meter gol, que el equipo gane y sumar de a tres”.

Quevedo agradece a la hinchada por asistir al Estadio: “El apoyo de la gente me ayudó a ganar más confianza. Todavía no jugaba y la gente gritaba mi nombre, quería que entre. Gracias a todo Arequipa por ese apoyo, partido a partido estuve mejorando y eso se ve con los goles también”

Finalizó su entrevista mencionando que están contentos: “Estamos muy felices por el momento en el que estamos, estamos muy comprometidos con el objetivo, el primero era pasar de fase en la Sudamericana y lo cumplimos, ahora tenemos que ser positivos partido a partido. En el Apertura estamos en el primer lugar, avanzamos paso a paso, todo con calma”.