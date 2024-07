¿Quién ocupará el puesto de Jürgen Klopp en el Liverpool?

La empresa global de apuestas 1xBet habla sobre los posibles sucesores de Jurgen Klopp como entrenador del Liverpool.

Jurgen Klopp dejará el Liverpool al término de la temporada 2023/24. Las especulaciones sobre quién sustituirá al alemán en la silla de entrenador de Merseyside se acumulan como hormigas al dulce. Te sugerimos que no te distraigas con información sin confirmar y leas la reseña basada en la valoración de nuestros especialistas.

Más de 30 candidatos figuran en la lista general de 1xBet, pero lo más probable es que el contrato se ofrezca a uno de nuestros tres favoritos.

Xabi Alonso

Para el Liverpool, esta opción parece ideal. Xabi Alonso está guiando con confianza al Bayer hacia su primer título de la Bundesliga; incluso para el desafortunado club de Leverkusen, perder una enorme ventaja sobre el Bayern a falta de 8 jornadas será difícil. Alonso ha dotado al Leverkusen de un fútbol que estilísticamente se adapta al Liverpool, y el equipo no tendrá que reaprender mucho tras la marcha de Jürgen Klopp. Además, el vasco no necesita familiarizarse con el aura del estadio de Anfield, ya que pasó allí cinco temporadas como uno de los líderes del equipo de Merseyside.

Sin embargo, un análisis más detallado revela las carencias de la candidatura de Xabi Alonso. El hecho es que el especialista de 42 años está pasando ahora su primera temporada completa en el máximo torneo. A pesar de todos sus méritos, asumir el papel de sucesor de Jürgen Klopp será difícil, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Los logros del alemán en el Liverpool son tan impresionantes que Alonso tendrá que pasar años para superarlos.

Además, el español ha decidido no precipitarse y quiere adquirir experiencia en el Leverkusen: “El Bayer es el lugar adecuado para mi desarrollo. Siento que mi trabajo aquí está incompleto. Ésta es mi primera temporada completa; aún hay mucho que demostrar”. Sin embargo, la historia no registra un solo caso en el que un entrenador no haya recibido a los nuevos fichajes prometidos y haya abandonado inesperadamente el equipo.

Además, nadie extenderá la alfombra roja para que los Reds fichen al vasco. Los insiders también informaron de que el Bayern hizo una oferta interesante a Xabi Alonso. El club muniqués está atravesando los últimos meses la turbulenta etapa de Thomas Tuchel, tratando de encontrar estabilidad, y esta situación podría ser mucho más beneficiosa para Alonso.

Ruben Amorim

El especialista de 39 años tiene posibilidades tangibles de repetir el éxito de 2021 y volver a ganar la Primeira Liga portuguesa con el Sporting.

Pero, ¿es esto suficiente para una invitación al Liverpool? Los analistas de 1xBet creen que es más probable que no que sí. Después de todo, Ruben Amorim sólo trabajó en Portugal, y su conocimiento de la lengua inglesa y de la cultura futbolística británica no es muy amplia.

En su día, José Mourinho se convirtió en un creador de tendencias para los entrenadores portugueses en la Premier League. Sin embargo, después de Special One, ninguno de sus compatriotas tuvo tanto éxito en Inglaterra.

Roberto De Zerbi

Las posibilidades del técnico italiano de dirigir al Liverpool van disminuyendo poco a poco a primera vista. La culpa de todo la tienen los resultados del Brighton, que difícilmente podrá repetir los del año pasado y acabar en la Premier League en un puesto no inferior al sexto. Además, es probable que la reputación de Roberto De Zerbi se vea muy afectada por el fracaso en la batalla contra el Roma en la Europa League, las gaviotas no han ganado mucha fama en el ámbito internacional y es posible que no jueguen copas europeas la próxima temporada.

Para el Liverpool son importantes el resultado y el proceso para lograr victorias. Roberto De Zerbi puede dar continuidad a su estilo de juego tras la marcha de Jürgen Klopp. Aun así, toda la competencia del italiano tiene esta cualidad. Pero la colección de trofeos del entrenador de 44 años no es tan impresionante porque, hasta ahora, solo incluye la Supercopa de Ucrania que lidera el Shakhtar Donetsk.

