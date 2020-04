Quiere a su sucesor

Luis Suarez elogió a Latuaro Martínez, quien interesa al Barcelona

Pese a las grandes alegrías que le a dado Luis Suarez al Barcelona, sus casi 33 años no pasan en vano, por lo que los culés ya empiezan a buscarle un sucesor y el principal candidato es Lautaro Martínez, sin embargo, esto no preocupa al uruguayo, quien no tuvo problemas en elogiar al atacante argentino: “Es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un ‘nueve’ que tiene movimientos que son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es”, declaró a Mundo Deportivo.

Por otro lado, el ‘Pistolero’ se refirió a la posible llegada de Neymar: “A Ney todo el mundo lo conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario, lo que es como jugador está indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene.”, añadió.