“Quiero seguir, pero…”

Urruti desea continuar, pero no han pagado el préstamo. Santillán no seguiría por un tema económico.

Se escapan sus figuras. Universitario se va desmantelando poco a poco, primero se fue Dos Santos, luego Hohberg y todo indica que Urruti y Santillán le seguirán los pasos. La directiva crema busca soluciones, pero el tema económico sería el inconveniente principal.

Luis Urruti, quien ha tenido una temporada regular, pues cuando fue requerido cumplió, incluso marcó cuando no estaba Dos Santos, expresó su deseo de seguir. “Yo en mis redes sociales me despedí de la temporada que tuve en 2020. Nada más que eso. No me despedí de Universitario. En estos momentos están negociando; la ‘U’ y River y las conversaciones se encuentran en un 50 – 50″, dijo en Las Voces del Fútbol.

El gerente deportivo, Francisco Gonzales, expresó que la ‘U’ no quiere excederse del tema presupuestos, y el préstamo del uruguayo no es barato, por eso, considera que es difícil que siga. El club todavía no paga el préstamo a River uruguayo por la temporada.

Más afuera que adentro

En el caso de Santillán, las cosas están muy complicadas. El lateral tiene contrato por todo el 2021, pero junto a su representante busca la forma de irse del club, pues no han cumplido con el tema económico.

El defensa arregló con los Leguía, y hoy los que mandan son la gente de Gremco, por ello, no habría arreglo y se iría en los próximos días. Comizzo lo quiere, y solo un milagro podría cambiarlo de parecer.