Quintana: “Hay que buscar el diálogo para hacer un contrato macro y que todos se beneficien”

El ex secretario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Javier Quintana, se refirió a los problemas que hay con respecto a los derechos de televisión

Javier Quintana, ex secretario de la Federación Peruana de Fútbol, habló de los problemas que hay con respecto a los derechos de televisión y manifestó que debe haber diálogo para que todos salgan beneficiados de alguna u otra manera.

“Creo que tienen que dialogar, no pueden estar en ese plan de uno contra otro, tienen que buscar el diálogo. La Federación tiene que ser consciente que si bien es cierto los derechos le pertenecen, también hay contratos vigentes que tienen que respetarse”, dijo Quintana para Radio Ovación.

“Por tanto hay que buscar el diálogo para hacer un contrato macro y que todos se beneficien. Yo veo que este contrato que han cerrado no tienen cifras fijas, se habla de porcentaje. La FIFA vende los derechos del Mundial y los vende en 500 millones de dólares y es tanto para cada federación, así tiene que hacerse. Mientras no retornen el camino del diálogo la cosa está muy complicada”, sostuvo el ex secretario.

FPF rechaza comunicado de Sport Boys

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechazó el reciente comunicado publicado por la gente de Sport Boys, y aclaró que al club rosado se le denegó la licencia por reiterados incumplimiento en este año como la entrega de documentos en los plazos establecidos y condiciones indispensables al haberse sometido voluntariamente al Régimen Deportivo Excepcional.