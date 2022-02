Quintero sobre River: “Estoy en el lugar que quiero”

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, habló luego de debutar con el Millonario en el empate a cero contra Vélez Sarsfield

De vuelta a casa. Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, habló luego de debutar con el Millonario en el empate a cero contra Vélez Sarsfield. El futbolista colombiano pisó el Monumental de Núñez casi dos años después, es uno de los pilares de la Era Marcelo Gallardo en el conjunto de la Banda Cruzada.

Quintero dijo lo siguiente tras volver a River: “Estoy en el lugar que quiero, que elegí. Tuve opciones de ir a Europa pero decidí venir acá porque sé lo que me estoy jugando y lo que me quieren y eso no vale ningún dinero. El cariño que me tienen, que les tengo y que se ha demostrado durante el tiempo que estuve acá en River es muy bonito para uno. Desde que tuve la oportunidad de llegar, lo sentí. Es recíproco”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Estoy contento por el primer partido acá. Para uno es más fácil jugar con los compañeros así, cuando tienes opciones de pase, cuando lo conocen a uno. Estoy muy contento por haber empezado así”.

Asimismo, destacó el nivel de su compañero, Jorge Carrascal: “Hablo mucho con Jorge, sabemos el talento que tiene, sus cualidades. Y esto es fútbol, hay que tener paciencia. Yo creo que en el momento menos esperado va a reventar. Sabemos que en River hay que estar con templanza, carácter y personalidad”.

Por último, confesó que observa al plantel mejor armado para la temporada: “Hoy lo veo más potenciado. La nómina es más amplia. Hay jugadores muy desequilibrantes, hay una pelea constante por los puestos, hay mucha intensidad después de lo que logró River el campeonato pasado. Independientemente de los nombres, tenemos un año que promete mucho y esperemos estar a la altura”.