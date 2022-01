R. Garcés: “Estar en la selección, es estar con los mejores”

Es el segundo llamado a la bicolor para el zaguero de la Universidad César Vallejo de cara a los amistosos ante Jamaica y Panamá.

Renzo Garcés fue uno de los jugadores convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana. Para los dos partidos amistosos contra Panamá y Jamaica, de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Dios me ha dado otra oportunidad de mostrarme en la selección. Muy agradecido con él, por empezar un año así. Sigo creciendo y teniendo mucha experiencia. Entrenar con la selección peruana te potencia bastante.”

Expresó el defensa peruano a Infobae.

No es la primera vez que el jugador de 25 años es llamado a la bicolor; antes formó parte de la delegación que disputó la Copa América Brasil 2021, torneo en el cual la ‘Blanquirroja’ llegó hasta las semifinales. Sin embargo, no jugó ningún partido y hasta el momento no ha debutado con la casaquilla nacional.

“La experiencia es diferente porque estar en la selección es trabajar con los mejores. Creo que eso es importante, se puede agarrar un ritmo mucho mejor. Personalmente puedo seguir creciendo y potenciándome en todos los aspectos.”

Finalmente, el reciente convocado habló sobre el tigre Gareca: “es un entrenador bastante exigente y eso se ve reflejado en el equipo y en la cancha. Uno aprende bastante estando con un entrenador de esa categoría.” se refirió.