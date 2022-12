Rafael Márquez: “Hay que pensar en generalizar un poco la situación, creo que venían de una mala preparación, resultados no tan buenos al final de esa calificación al Mundial”

Rafael Márquez, exjugador de la Selección de México, se mostró conforme, a pesar de estar fastidiado, con la eliminación del conjunto norteamericano, el actual entrenador de Barcelona B justificó la no clasificación de los aztecas con los malos resultados previo a Qatar 2022.

“Hay que pensar en generalizar un poco la situación, creo que venían de una mala preparación, resultados no tan buenos al final de esa calificación al Mundial, se llegaba con muchas dudas, la actitud de ese primer partido no me generó mucha confianza para decir que podíamos calificar a octavos de final, esta actitud que mostraron hoy debieron mostrarla ante Polonia”, declaró para un medio deportivo.

Por otro lado, el exzaguero aseveró que lo sucedido en el Mundial debe de servir de moraleja para ellos: “Es un golpe fuerte para el futbol mexicano para darnos cuenta que no somos lo que somos porque no tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos unas buenas bases para creernos lo que realmente somos. Ya nos ha rebasado Estados Unidos, ya nos está rebasando Canadá sin ser una potencia, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer?”.

Por último, ‘Rafa’ agregó: “Creo que hay que empezar desde cero, juntarnos todos para intentar hacer un buen proyecto porque esto no puede volver a pasar en el próximo Mundial que vamos a estar en casa. Hay que hacer ahora un análisis para ver qué es lo que se tiene que hacer, preparar un proyecto porque no podemos darnos el lujo de tener una actuación como esta en nuestra propia casa”, finalizó.