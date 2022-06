Rafael Nadal: “Es un esfuerzo brutal, no soy capaz de entrenar muchos días”

Rafael Nadal le ganó 3 sets a 1 a Novak Djokovic por los cuartos de final del Roland Garros, en un partido que duró 4 horas con 12 minutos. De locos

Rafael Nadal le ganó 3 sets a 1 a Novak Djokovic por los cuartos de final del Roland Garros, en un partido que duró 4 horas con 12 minutos. El experimentado tenista español venció al Número 1 del mundo y clasificó a semifinales de Roland Garros. Una nueva gesta de Rafa, que ya es una leyenda en el deporte de la raqueta.

Nadal manifestó lo siguiente: “Si no nos emocionamos en momentos así, va a ser difícil hacerlo en otras circunstancias. He jugado en cuartos de final del torneo más importante de mi carrera, contra uno de mis mayores rivales (Djokovic), con un público entregado de comienzo a fin. No tengo palabras para agradecer”.

NADAL, UNA NUEVA SEMIFINAL:

Además, agregó que: “Para mí, están siendo meses difíciles a nivel físico. He estado con muchos problemas y noches como la de hoy significan todo para mí”.

En ese sentido, destacó que lo motiva a seguir adelante: “Algún día, ya cuando termine mi carrera, hablaremos de todo lo que pasó. Los que viven mi día a día saben lo que hay. A partir de ahí, significa mucho para mí jugar a este nivel. Es un esfuerzo brutal porque muchos días no soy capaz de entrenar. En esta situación, ser capaz de disfrutar de noches como esta me llena de energía para seguir intentándolo”.

¿QUÉ SE LE VIENE A RAFA?

