Rainer Torres: “Si Universitario se va a queda con este equipo para el 2023, va a ser lo mismo”

Rainer Torres, exvolante de Universitario, no se calla nada y habló fuerte sobre el presente del equipo crema que este año solo pudo conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. El ‘Motorcito’ comentó que el gran error de la actual administración fue renovarle a jugadores que su nivel ya había llegado a su techo y por ello considera que para el 2023 urgen de refuerzos de nivel para la Liga 1.

“Si Universitario se va a queda con este equipo para el 2023, va a ser lo mismo. El error de la ‘U’ fue renovarles a jugadores que su nivel ya había llegado a su techo. Si Universitario quiere campeonar, necesita jugadores que estén a la altura”, señaló Torres a un medio local.

Luego, el exvolante de Universitario comentó que “si tuviera el poder de contratar, reforzaría al equipo con centrales, extremos y un ‘9’. El mediocampo ha sido regular, pero buscaría más competencia por el puesto”.

Acerca de la economía del club merengue para contratar jugadores de mayor nivel puntualizó que “no me pueden decir que no hay presupuesto en la ‘U’. Vilca, Polo y los otros refuerzos que llegaron no son baratos y algunos nos han dado la talla. A Carvallo lo han pisoteado, pero es el que ha salvado a la ‘U’ para que la crisis no sea peor”.

Por último, el excapitán de Universitario señaló que “la hinchada de la ‘U’ ha demostrado ser bien unida por lo que pasó con el joven Álvaro Zevallos. Lo mejor que ha tenido Universitario este año, es su hinchada”.

Redactor: Diego Pecho