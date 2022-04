Rainer Torres sobre Universitario: “Nos estamos acostumbrado a la novela”

Rainer Torres, exjugador de Universitario de Deportes, criticó el presente del cuadro crema haciendo alusión a Alianza Lima

Universitario de Deportes vive sus horas más bajas. Rainer Torres, exjugador del cuadro merengue, criticó el presente de los cremas haciendo alusión a Alianza Lima.

Torres dijo lo siguiente: “Me preocupa algo, en todo esto que ha pasado y lo comentaba Miguel Torres (ex jugador de Universitario), el hincha de la ‘U’ se está acostumbrando a la novela, que antiguamente eran los de enfrente (Alianza Lima) cuando empezaron a perder, cuando pasaron los 18 años que los del frente no ‘campeonaban’ hacían novela y media”.

Además, añadió que: “Nos hemos acostumbrado a perder. Todos nos hicimos hinchas de la ‘U’ porque era un equipo ganador. Ahora cuando perdemos salen diferentes temas, la deuda, Gremco, etc. A esto nos están llevando”.

UNIVERSITARIO SE QUEDÓ SIN DT:

Una de las consecuencias de la goleada recibida el pasado domingo fue la salida del DT de Universitario. Álvaro Gutiérrez fue cesado del puesto de entrenador del primer equipo producto de la abultada caída en el clásico. Ante la mirada de 60.000 hinchas merengues que acudieron al Monumental de Ate.

El cuadro crema jugará este domingo ante Sport Boys, a partir de las 3:30 de la tarde, en el Monumental, y buscará un triunfo para calmar un poco más los ánimos de la familia merengue. Se encuentra a 5 puntos del líder, Cienciano del Cusco.