Ramón Mifflin: “Primera vez que me veo jugar”

Uno de los héroes de Perú en el mundial de México 70 es Ramón Mifflin, quien junto a Chale fue dueño del medio campo y ahora, años después observa con felicidad los recuerdos de aquellos partidos históricos, es por eso que Todo Sport lo buscó para que nos cuente mas detalles de ese Mundial y que le genera verse luego de 50 años

ESCRIBE: RAÚL BAZÁN CHOCOS

1. ¿Qué le generó ver el partido Perú contra Bulgaria?

Primera vez que me vi jugar, han pasado muchos años y no había la tecnología de ahora para ver los partidos. Era difícil conseguir los partidos. Estoy contento y satisfecho de saber que nuestro fútbolMundi era apreciado.

2. Un orgullo para su familia

Lo vi con toda la familia, mi hijo no se acordaba mucho porque era muy chico, mi esposa se emocionó.

3. Las nuevas generaciones han quedado impresionadas al verlos jugar

Ha sido enorme el cariño del Perú. Había gente que dudaba sobre nosotros, pero ya han visto que teníamos virtudes, que el futbol no es de hace 10 años. Siempre tuvimos un buen trato a la pelota, igual que en el fútbol moderno.

4. ¿Cómo vivieron el terremoto ocurrido previamente al encuentro?

La tragedia fue el 31 de mayo y el partido fue el 2. Nos enteramos el 1 y estuvimos bajoneados . Había nervios y confusión. Queríamos regresar a Lima pero, después se arregló todo e hicimos un gran partido y contentamos al pueblo. Comenzamos perdiendo y nos dijimos las cosas. Gracias al gol de Gallardo hubo una gran reacción. Pelota al piso y bien jugada.

5. ¿Qué pasó en el entretiempo?

Ya en el partido se reflejaba que éramos superiores, pero faltaba algo, llegó el dirigente Javier Aramburu Menchaca, tenía un envase de tierra y nos dijo que era del terremoto, así que todos nos embarramos con la tierra peruana y salimos envalentonados. A pesar de que Bulgaria anotó otro gol de arranque, ya no nos podían parar, No era justo perder jugando tan bien.

6. ¿Usted se conocía con Chale de niños?

Cuando me mude a Magdalena conocí a Roberto, nos hicimos amigos y crecimos juntos en los juveniles del Centro Iqueño. A pesar que Chale se conocía con Lucho Cruzado de la ‘U’, Didí me escogió para acompañarlo al medio, los dos éramos armadores, pero me tuve que sacrificar a marcar más, para que podamos jugar juntos.Nos conocíamos muy bien dentro del campo.

7. La gente también pudo ver a Perico León, quien recién falleció…

Me alegra que ahora lo valoren más, es el mejor 9 que he visto porque era veloz y potente, era nuestro gran referente en el ataque, Pelé lo admiraba mucho

8. En el error de Rubinho, ustedes lo animaron de inmediato.

Gallardo estuvo muy acertado, se acercó y le dio unas palmadas en señal de apoyo. Ese gesto fue considerado en el fair play del Mundial. Después de eso, Rubiños comenzó a tapar muy bien, fue un gran arquero, yo estuve con él en Cristal y no debemos quedarnos con la idea del error

9. La entrada de Sotil también fue clave…

A mí me tocaba concentrar con el ‘Cholo’, era un buen chico, venía de brillar en Segunda con Municipal y había expectativa por verlo, entró por Baylón e hizo bailar a los búlgaros. Siempre le pedía que me compre los periódicos, pero después del partido, le tuve que comprar yo, porque él fue la figura

10. ¿Qué tan importante fue Didí para su carrera?

Muy importante. En 1966 fui elegido como el mejor jugador del año en Defensor Arica, tuve ofertas de Alianza, la ‘U’, Cristal y del extranjero, justo él llegaba a Cristal a entrenar y yo ya lo admiraba porque lo vi en los mundiales del Mundial del 58 y 62, yo sentí que mi ídolo me pedía, así que no lo dudé. Me enseñó a caminar en la cancha, pues jugaba de volante creativo como yo.

11. Pudo quedar fuera del mundial por una expulsión contra Bolivia ¿Cómo lo tomó?

Contra Bolivia en La Paz perdimos 2-1 porque nos robaron el partido, se armó una bronca y por la impotencia con Nicolás Fuentes fuimos expulsados y recibimos una sanción de 1 año, nos perdimos la clasificación en La Bombonera, pero teníamos una tremenda dirigencia que buscó liberarnos de la sanción. Al final lograron rebajarla de 1 año a 9 meses, y pudimos llegar al mundial.

12. Hicieron un gran Mundial…

Luego de Bulgaria goleamos a Marruecos y luego nos enfrentamos a dos equipazos como Alemania, que campeonó en 1974 y Brasil, es verdad perdimos, pero jugamos muy bien, dejamos la imagen del Perú en alto.

13. Y eso que era un equipo bastante joven…

La mayoría éramos jovencitos que tuvo una gran responsabilidad, yo y Chale teníamos 23 y Sotil recién había cumplido 24, Cubillas era el más chibolo con 21.

14. ¿Cómo así llega al Santos?

Inicialmente gracias a dos amistosos entre Perú y Brasil previo a México 70. Uno fue para estrenar el estadio Beira Rio, donde fui considerado por la prensa brasileña como el más destacado. Después, volamos a Río para jugar en el Maracaná, en la famosa bronca de Orlando la Torre y también destaqué. Así que fue Zito, un ex crack y gerente deportivo, a pedirme a Cristal, pero Ricardo Bentín no me quiso vender. Años después fui a Racing y un día vino Santos para jugar contra Huracán, de paso me contrataron, me reuní con Pelé y Pepe, que luego entrenó a Perú y firmé el contrato.

15. ¿Qué recuerdos en ese equipazo?

En ese equipo había 5 campeones del mundo. Carlos Alberto, Pelé, Edú. A mí me llamaron para remplazar a Nené. Feliz por pertenecer a la ‘Corte del Rey’ como le decían en ese entonces. Jugamos contra el Barcelona, Real Madrid y en estadios en París o Estambul. Fue una felicidad

16. ¿Cómo fue su amistad con Pelé?

La primera vez que lo vi fue en 1957 en la Copa América que organizó Perú y me firmó la camiseta, era jovencito pero ya era una estrella, en el 4-2 del Mundial ya nos conocíamos de algunos enfrentamientos y cambiamos camisetas en ese época él quería que vaya a Santos. Cuando llegué era uno más en el vestuario, muy solidario. Te ayudaba a mejorar, te corregía. Nunca tuvo un grito desorbitado, solo de aliento. Realmente, el mejor del mundo. Crack de craks. Me paraba a ver las cosas que hacía.

17. ¿Qué pensaba Pelé sobre el fútbol peruano?

Consideraba que era parecido al futbol brasileño. Admiraba a “Perico León”, Roberto Challe, Héctor Chumpitaz y Orlando la Torre. Éramos un buen equipo.

18. Luego lo llevó al Cosmos en Estados Unidos…

Cuando se fue quedó un vacío tremendo en Santos, todos se querían ir, yo no sabía qué hacer, porque tenía contrato. Para mi suerte, regresó a los seis meses para llevarme a Cosmos, cuando me dijo que lo acompañe yo ya estaba en la puerta del avión. Fueron 4 años esplendidos. Después llegaron, Giorgio Chinaglia, goleador de la Lazio, y Franz Beckenbauer, cuando Pelé hice un gol en su despedida. Luego, me fui a jugar a Los Ángeles Aztecas, el club lo había comprado Elton John y estuve con Johan Cruyff y George Best.

19. ¿Cómo conoció a Maradona?

Fue en Lima durante el partido Boca Juniors contra Alianza Lima. Lo conocí por un buen amigo mío y se lo presenté a mi hijo, luego lo encontré en España, yo estaba haciendo mi cuso de técnico y él estaba en Barcelona con Menotti, con quien también tuve una buena relación, pesé mucho tiempo con ellos en esa época. Era un muchacho fuera de serie, era muy generoso y solidario.

20. ¿Cómo es su vida ahora como comentarista?

Gol Perú me da esta posibilidad de trabajar en lo que me gusta. Ser comentarista no es fácil, hay que prepararse y tener buen ojo para analizar. No caer pesado. Tampoco estudié periodismo, no tenía facilidad de palabra. Al comienzo fuimos 12 jugadores, pero quedamos 4, así que creo que aprendí a hacerlo bien. No me ayuda la voz ronca, pero trato de hacer lo mejor.