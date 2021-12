Ramos sobre el Madrid-PSG: “Voy a ir a muerte por el PSG”

Sergio Ramos, jugador del Paris Saint Germain, habló sobre el enfrentamiento entre el Real Madrid y el PSG por los octavos de la Champions.

Uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Champions League es el Real Madrid contra el PSG. Sergio Ramos, jugador del PSG, se refirió a este duelo el cual se jugará el 15 de febrero (ida) y 9 de marzo (vuelta).

El jugador español se refirió a su actual momento futbolístico: “Estoy contento por esta presentación, después de unos meses duros, con un cambio tan grande, un equipo nuevo después de tantos años en Madrid. Por fin sintiéndome bien, dándole un poco de normalidad al trabajo. El cuerpo se desacostumbra y poco a poco ya entro en la dinámica de grupo”.

El central habló sobre el choque entre madrileños y parisinos, mencionando que irá a muerte con su actual equipo: “El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí y voy a ir a muerte por el PSG”.

Por último, el ex capitán del Real Madrid tuvo palabras para Vinicius Jr: “Vinicius prometía, pero ya es una realidad. Me alegro porque he compartido charlas con él. No sé si podrá jugar con Mbappé, pero nadie sabe qué pasará. El Real Madrid está muy bien. A nivel defensivo también. Es bueno acumular ventaja para lo que pueda pasar”, sentenció.