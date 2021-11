Ramos sobre su fichaje a la ‘U’: “Aún no lo he decidido”

Christian Ramos, defensa central, habló sobre su futuro futbolístico en Universitario y respecto a la final nacional entre Alianza y Cristal.

Esta semana será decisiva para Christian Ramos, hace unos días la Universidad César Vallejo anunció que el jugador no continuará en el club, por lo que se espera que la ‘Sombra’ anuncié su nuevo equipo en los próximos días. El central de la Selección Peruana estuvo ayer en el Estadio Nacional observando la final nacional; a su salida, se tomó un momento para hablar con la prensa sobre su futuro.

El zaguero central de 33 años mencionó que aún no tiene definido su futuro, además no descartó su llegada a la ‘U’: “No lo sé, aún no lo he decidido. Esta semana decido mi futuro. No descarto (a la ‘U’) porque estuve de vacaciones y recién veré mi tema”.

El ex jugador de la U. César Vallejo felicitó a Alianza Lima y a Jefferson Farfán por lograr el campeonato nacional: “Alianza Lima ha sido justo campeón. Lo demostró con los números. Muy lindo que (Jefferson Farfán) esté de vuelta y haya campeonado”, concluyó.

La ‘Sombra’ disputó 21 encuentros en este año con la Universidad César Vallejo, registrando una asistencia a lo largo del año. Su buena campaña en la zaga defensiva ‘Poeta’ lo llevó a ser reconsiderado para integrar la Selección Peruana. En la ‘blanquirroja’ jugó doce partidos entre Copa América e Eliminatorias, sus buenas actuaciones hicieron que se gane el titularato y sea voceado en uno de los equipos más grandes del Perú.