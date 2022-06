Ramúa: “Anhelo retirarme en el Cusco FC”

Alfredo Ramúa, mediocampista de Cusco FC, habló sobre su futuro retiro del fútbol profesional pero señaló que aún se encuentra bien y seguirá jugando con normalidad

Alfredo Ramúa, mediocampista de Cusco FC, habló sobre su futuro retiro del fútbol profesional pero señaló que aún se encuentra bien y seguirá jugando con normalidad. Además confesó que desea acabar su carrera en Cusco, ya que tiene mucho cariño hacia ellos.

“Gracias a Dios llegué en el 2013 a Garcilaso, me fue bien y me fui encariñando con el equipo y la ciudad; eso hizo que me identificara cada vez más en la institución. He tenido buenas temporadas siempre peleando cosas importantes y entrando a Libertadores y Sudamericana. Creo que estoy dejando una huella en el club. Nueve años como extranjero en una institución es algo que no le pasa a todos los jugadores. Siempre estoy agradecido con la gente del Cusco”, confesó el futbolista de 35 años al diario AS.

Sobre retirarse en Cusco FC: “Sí, la idea es esa. Dios quiera que pueda lograrlo porque esto es cuestión de rendimiento. Hoy por hoy tengo 35 años, pero me siento muy bien todavía. Entrenó a la par con mis compañeros y estoy en todos los partidos. Dios quiera que pueda seguir en la institución y pueda retirarme acá. Ese sería mi anhelo, espero lograrlo”.

Finalizó su entrevista hablando sobre el ascenso a primera división: “Estoy contento porque es un paso importante para lo que queremos. La dirigencia, el club y la gente del Cusco apunta al ascenso. Era sumamente importante conseguir el Apertura, ya que nos permite asegurar la final para el ascenso”.