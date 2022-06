Raúl Fernández: “Botar el papel de Pedro fue desleal”

Raúl Fernández, ex portero de la Selección Peruana, analizó la eliminación de Perú y asegura que fue horrible que el portero australiano haya hecho esto a Pedro Gallese

Asegura que el portero australiano no es un payaso, ya que fue muy inteligente en la atajadas que realizó: “El arquero australiano no fue payaso, pienso que fue inteligente. Tuvo la suerte de atajarlas, se respeta su técnica”, sostuvo en Willax Deportes.

Fernández señaló que en la actualidad los porteros les quitan sus anotaciones en la ronda de penales: “Ahora a los arqueros no quitan cosas en el tema de los penales, Antes podías robar algunos pasos, ya no puedes moverte; todo esto me parece absurdo. Se pierde el folclore del fútbol”

Finalizó su entrevista hablando sobre el bochornoso momento de Andrew Redmayne al botar el papel de Pedro Gallese en la ronda de penales: “Botar el papel fue desleal, me pareció de mala onda. Creo que Pedro no se dio cuenta, yo le hubiera jalado la barba.”