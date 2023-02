Raúl Lozano: “No dejar entrar a la prensa al estadio, es perjudicial para el fútbol”

Raúl Lozano, presidente de Carlos A. Mannucci, se refirió al momento crítico del fútbol peruano y hasta se animó a enviar un mensaje al hincha trujillano

“Creo que debemos resaltar que hemos arrancado distinto a otras temporadas y nos da mucho gusto ver al equipo arriba temporalmente, pero debemos tener los pies en la tierra y hay mucho que trabajar y mejorar”, sostuvo Lozano.

Sobre el siguiente encuentro ante la U, el titular del ‘Tricolor’ aseguró que “se viene un equipo herido que es grande y seguramente va a estar acompañado de su gente para revertir su situación”.

El mandamás hizo un llamado al hincha de la región. “Si bien para el club es un cotejo importante en cuanto a la taquilla, esta vez no es solo un tema de taquilla, sino de identidad y defender los colores de un equipo trujillano. Es momento de crear una identidad con los trujillanos. No hay excusa para no venir”

Sobre los derechos de TV, aseguró: “Creo que no tenemos ningún inconveniente, pues tenemos vínculo el 2025 que ya fue reconocido por ambas partes. Estamos muy agradecidos con el Consorcio, pues ellos apostaron por el club e hicieron un contrato de largo plazo y lo respetan”.

Luego, agregó: “Quisiera que esta disputa termine de una vez porque le hacen daño al fútbol y creo que las posiciones extremas no le hacen bien a ninguna disputa. Hubo nexo de trabajo con todos los clubes y, al parecer, estarían llegando a entendimientos”