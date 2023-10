Raúl Ruidíaz y Jesús Castillo son bajas en la Selección Peruana

La Selección Peruana no podrá contar con Jesús Castillo y Raúl Ruidíaz por lesión frente a Chile y Argentina.

El equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso sufrió 2 bajas por lesión. Se trata del volante del Gil Vicente de Portugal, Jesús Castillo, y el delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz.

Según información de RPP, Castillo sufrió una lesión en su último encuentro con el Gil Vicente y no será convocado por la Selección Peruana. El jugador de 22 años tenía planeado viajar a Perú, pero tras su lesión es probable que se quede fuera de la lista final de Juan Reynoso. Jesús Castillo fue considerado en las primeras 2 fechas frente a Paraguay y Brasil, sumando algunos minutos en ambos encuentros.

Lee:

Por otro lado, RPP también confirmó que Raúl Ruidíaz no se recuperó de su lesión y no formará parte de la ‘Blanquirroja’. El delantero del Seattle Sounders decidió continuar su rehabilitación en el club de Washington. Esto se veía venir por la reciente convocatoria de Santiago Ormeño. Además de la no inclusión de Fabrizio Roca en el microciclo de la Selección Peruana Sub-23, para ser convocado a la selección mayor.

La ‘Blanquirroja’ visitará a la Selección Chilena en el Estadio Monumental David Arellano. El partido se disputará el 12 de octubre a las 7:00 p.m.

Posteriormente, el elenco peruano recibirá a la campeona del mundo, la Selección Argentina, en el Estadio Nacional. El encuentro está pactado en jugarse el 17 de octubre a las 9:00 p.m.

Puedes leer: Argentina alista su concentración para el partido frente a Perú