Raziel García ya no jugará en Alianza Lima

El pase del delantero peruano de 27 años, Raziel García, a Alianza Lima se habría caído debido a una mejor oferta del extranjero

¿Se aleja de La Victoria? Cuando todo parecía estar encaminado para que el volante nacional Raziel García estampe la firma con Alianza Lima para la temporada 2022, todo parece haberse caído en las negociaciones, aparentemente por una oferta del exterior.

Para esclarecer aún más el panorama que se venía especulando dentro de los medios periodísticos fue el propio mediocampista, quien en conversación con ‘Alianza History’, dijo desconocer de la caída de su pase y que la ilusión de llegar a Matute está latente.

“Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, dijo el jugador de 27 años.

De esta manera, las siguientes horas serán claves para Raziel García, quien cuenta con la ilusión de llegar al vigente campeón del fútbol peruano, Alianza Lima; equipo del cual ha confesado ser hincha y que busca representar no solo a nivel local, sino también internacionalmente en la Copa Libertadores.

En la temporada 2021, García disputó un total de 20 encuentros, anotando un total de tres goles y asistiendo otras seis veces.