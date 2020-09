Reaparece Jack Durán

Superada su lesión vuelve a Alianza Universidad para jugar el lunes ante la “U”.

El jugador de Alianza Universidad, Jack Durán, no ha podido estar en los últimos partidos de su equipo por lesión, ya se está recuperando y podría reaparecer en el duelo ante la ‘U’. Eso sí, podría estar unos minutos, pues por prevención no puede jugar todo el duelo. Durán se mostró confiado de poder obtener un resultado favorable ante los cremas.

“Me veo puntero el lunes. Este equipo puede llegar lejos y cumplir las metas. He empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no ante la ‘U’ dependerá del ‘profe'”, indicó.

“La ‘U’ después de la pandemia ha venido jugando bien, tienen un buen plantel y en un contragolpe te pueden ‘matar’ y tenemos que estar atentos a eso”, concluyó Durán.