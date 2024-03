Rebagliati sobre Cristal: “Las chances aumentan bastante”

Diego Rebagliati mencionó que Sporting Cristal tendrá ventajas en el Torneo Apertura tras su eliminación de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal se despidió de la Copa Libertadores 2024 después de no poder vencer a Always Ready. Aunque lograron una victoria por 3-1 en el partido de vuelta, no fue suficiente para revertir el marcador global de 7-4.

Las debilidades defensivas fueron una de las razones principales de la eliminación del equipo, una situación que también se vio reflejada en su desempeño en la Liga 1. Además, las expulsiones de Ignácio da Silva y Leonardo Díaz en el partido de ida agravaron la situación.

Diego Rebagliati mencionó que la eliminación de la Copa Libertadores podría ser clave para que Sporting Cristal se consolide en el campeonato peruano. Expresó que competir en ambos torneos habría sido difícil dada la calidad del plantel.

“Si Cristal quiere ganar el Apertura, jugando la Copa Libertadores no lo iba a lograr de ninguna manera con el plantel que tiene”, mencionó.

Además, señaló que Universitario y Alianza Lima están en un nivel superior y que competir con ellos habría sido complicado para Cristal. Consideró que con un solo torneo por disputar, el equipo tendría más oportunidades de éxito.

“No había forma de que le compita a la ‘U’ y a Alianza. Con un solo torneo a la vez, teniendo toda la semana para recuperar jugadores y para planificar los partidos, creo que las chances de Cristal aumentan considerablemente”.

Con respecto a los próximos desafíos de Universitario y Alianza Lima en la Copa, Rebagliati comentó que tendrían un calendario exigente con seis partidos entre abril y mayo.