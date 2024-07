Reconstruyendo al Manchester United: 1xBet habla de la nueva dirección deportiva del club

Los Red Devils aún no se han recuperado de la marcha de Sir Alex Ferguson en 2013, pero siguen siendo uno de los equipos más criticados del mundo. La venta de una participación del 25% del club al holding INEOS el año pasado podría iniciar un nuevo capítulo en la historia de los Red Devils. Pero, ¿cómo conseguirán Jim Ratcliffe y su plantilla devolver a lo más alto al club con más títulos de la Premier League?

¿Qué sabemos de INEOS?

El gigante químico INEOS es una de las mayores empresas de su sector y lleva muchos años invirtiendo en el deporte. La empresa de Jim Ratcliffe posee acciones de los clubes de fútbol Niza, Lausana y RC Abiyán, del equipo ciclista INEOS Grenadiers, del equipo de Mercedes de Fórmula 1, del equipo de vela INEOS Britannia y patrocina la selección de rugby de Nueva Zelanda.

Uno de los puestos clave en INEOS lo ocupa el director deportivo Dave Brailsford, el emblemático ex entrenador del equipo ciclista británico y ex jefe de los INEOS Grenadiers. La otra carta bajo la manga de Jim Ratcliffe es el ex director ejecutivo del PSG y de la Juventus, Jean-Claude Blanc, al frente de la dirección deportiva de la empresa desde 2022.

Los ambiciosos proyectos de INEOS tienen diversos grados de éxito, pero la sincera pasión de la empresa por el deporte inspira optimismo entre los aficionados mancunianos.

Nueva filosofía y primeras decisiones en materia de personal

La empresa de Jim Ratcliffe no sólo adquirió una cuarta parte de las acciones del Manchester United, sino que también se hizo con el control total de las operaciones deportivas del club. INEOS se puso manos a la obra y, en primer lugar, atrajo al club al director comercial del Manchester City, Omar Berrada. Se cree que Berrada inició el fichaje de Erling Haaland y también estuvo detrás del rápido progreso de la Academia de Fútbol de los Citizens, que redujo considerablemente los gastos del club.

Berrada tomará el relevo en verano, pero mientras tanto, el INEOS sigue construyendo una nueva jerarquía para el club. Jean-Claude Blanc será el principal enlace entre Jim Ratcliffe y la familia Glazer, que sigue siendo accionista mayoritaria. Omar Berrada estará un escalón por debajo, y dependerá del director deportivo, que interactúa con el entrenador y el equipo. Se espera que Dan Ashworth, del Newcastle, uno de los artífices del éxito de los Magpies en la temporada 2022/2023, ocupe el puesto. La dirección del Newcastle pide una gran indemnización por el funcionario, pero Jim Ratcliffe, en una entrevista, calificó a Ashworth de director deportivo ideal y no va a dar marcha atrás. ¿Dónde entra Dave Brailsford en esta cadena? No tiene ningún cargo oficial en el club, y es el representante personal de Ratcliffe con amplísimos poderes.

El posible jefe del departamento de ojeadores, Paul Mitchell, también podría convertirse en una pieza importante del nuevo Manchester United. El funcionario trabajó con éxito en el Southampton, el Tottenham, el RB Leipzig y el Mónaco. Mitchell llevó a Son Heung-min, Sadio Mané, Dayot Upamecano y muchos otros jugadores al fútbol grande.

“Queremos que el fútbol y los resultados sobre el terreno de juego vuelvan a estar en el centro de todo lo que hacemos”, han declarado los directivos del Manchester United, y, a la vista de las primeras decisiones, parece que es cierto.

"Queremos que el fútbol y los resultados sobre el terreno de juego vuelvan a estar en el centro de todo lo que hacemos", han declarado los directivos del Manchester United, y, a la vista de las primeras decisiones, parece que es cierto.

¿Cómo devolver al Manchester United a lo más alto?

La parte roja de Manchester no debe esperar el rápido regreso del equipo a la lucha por la Premier League y la Copa de la Champions League, pero la resolución de varios problemas acuciantes reforzará notablemente la posición del club. El talón de Aquiles del United ha sido una caótica política de fichajes y la bajada del nivel del club, pero la llegada de Omar Berrada promete cambiar las tornas. Con él, el City se desprende de jugadores, independientemente de su estatus. Lo confirman los traspasos de João Cancelo, uno de los mejores laterales de la Premier League, y del diamante de la academia Cole Palmer, que no funcionaron bien con Guardiola y afectaron negativamente al ambiente del club. La gestión de crisis en Old Trafford ha sido muy deficiente en los últimos años. Los escándalos con Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho han desestabilizado al equipo y lo han dividido en facciones, pero parece que la nueva directiva pretende adoptar la vieja regla de Alex Ferguson: “el club es lo primero”. El United está dispuesto a apostar por fichar jóvenes estrellas en lugar de jugadores consagrados, y Ratcliffe ya ha destinado 235 millones de libras a este propósito.

La nueva directiva necesita decidir un entrenador para la próxima temporada. Se rumorea que Jim Ratcliffe ha pensado en Erik ten Hag, un especialista cualificado, pero los malos resultados podrían dejar al holandés sin apoyo. El equipo de INEOS confía en que el Manchester United haya cambiado de entrenador con demasiada frecuencia en la última década y está dispuesto a esperar de forma conservadora los resultados con ten Hag o su sucesor durante varios años.

Además, el jefe del holding internacional decidió reducir la abultada plantilla y despedir a los especialistas incompetentes. El equipo sufría a menudo a causa de una enfermería abarrotada, y los jugadores regularmente se lesionaban justo después de recuperarse, por lo que prescindir del jefe del departamento de fisioterapia y rehabilitación parecía lógico.

La escandalosa entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan fue dolorosa para el Manchester United, pero recordó un viejo problema: Old Trafford y el deprimente estado de la sede del club. La inversión en infraestructuras fue uno de los compromisos de Jim Ratcliffe antes de comprar el club y será un componente importante de una solución sistémica a la crisis. El nuevo propietario del United ya se ha asegurado el apoyo del alcalde de Manchester para la construcción de un nuevo estadio y busca inversores para el proyecto.

