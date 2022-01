Reimond Manco sobre polémica escena: “Me dio el aire”

Reimond Manco se refirió a la polémica escena que protagonizó tras salir de una fiesta hace unos años atrás. “Me dio el aire”, dijo.

Hace algunos años atrás, el entonces programa conducido por Rodrigo ‘peluchín’ Gonzáles presentó un polémico ampay de Reimond Manco bajando de un vehículo en estado de ebriedad. Hace unos días, el futbolista se animó a contar qué sucedió en ese entonces.

Durante el show de ‘Hablando Hue…’, el humorista Jorge Luna le preguntó sobre ese momento en la vida del popular ‘Rei’ y que por cierto, todo peruano lo recuerda. “Esa vez estabas privado, puedes contarme el chongo, me acuerdo las imágenes, qué pasó, estabas de vacaciones”, preguntó Luna.

En seguida, Manco respondió que se encontraba “de vacaciones, venía de una maratón de tres días, estaba mal de amores, estaba derrotado y ya salí de la discoteca, me quité y me dio aire”.

Además, comentó que el taxista que lo cargaba era su primo y tuvo que sostenerlo en sus brazos porque se encontraba dormido luego de vomitar durante todo el camino.

“Venía buitreando en el camino y ya pues me quedé jato (…) y ya pues mi primo que ese tiempo me hacía taxi, el huev.. no se había dado cuenta que nos estaban siguiendo”, añadió.

“Yo no vivía ahí, yo vivía en Surco, pero, como mi primo vio que me quedé jato me lleva a la casa de mi vieja y mi primo ya pues lo voy a cargar, mi primo es un hue… y me carga, pero estos sapos de mie… estaban ahí”, finalizó.