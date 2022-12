Renato Espinosa: “Fue una comunicación directa del gerente deportivo con mi representante y cuando se dio la oportunidad de estar en el club”

Renato Espinosa, nuevo delantero de Cantolao, habló con una radio deportiva sobre cómo se dio su fichaje por el Delfín para la Liga 1 2023 y los motivos que lo animaron a tomar la decisión.

“Fue una comunicación directa del gerente deportivo con mi representante y cuando se dio la oportunidad de estar en el club, tuve la comunicación con el técnico. También hubo un par de equipos donde se voceaba mi nombre y se dio mi llegada a Cantolao”.

“Mis objetivos van por el hecho de la continuidad y consolidarme dentro del fútbol peruano para el otro año empezar a dar pasos más grandes. Cantolao es un equipo vitrina. Siento que va a haber aún más ojos encima de Cantolao y de hecho sí, pesó en la decisión”, comentó Espinosa.

Por otro lado, el atacante reveló que tuvo contacto con la ‘U’ antes de concretar su fichaje a Cantolao. “Hubo una comunicación con Universitario, hablé con Manuel Barreto. Mi prioridad este año, al ser un punto de quiebre en mi carrera, era tener la continuidad y poder consolidarme y eventualmente en un futuro llegar como un jugador maduro y consolidado a un equipo grande”.

Finalmente, cree que no llegó a jugar lo que merecía en Municipal. “Siento que jugué poco, en algún momento debí haber jugado más de los minutos que me dieron, pero así es el fútbol. Sin importar la cantidad de minutos que me den, siempre he tratado de dar el cien por ciento”.