Renato Tapia: “Estamos más vivos que nunca”

El mediocampista de la Selección Peruana habló sobre el triunfo que logró la Bicolor en Venezuela y la alegría de acercarse cada vez más a la clasificación.

La Selección Peruana logró una victoria clave en Caracas, tras derrotar 2-1 a la ‘Vinotinto’ por la fecha 14 de las Eliminatorias. Con este triunfo, los dirigidos por Ricardo Gareca se mantienen por el momento en zona de repechaje.

Así fue como Renato Tapia no dudó en afirmar que “estamos más vivos que nunca y hay tomar las cosas con mucha humildad y tranquilidad”. “Todavía no habíamos logrado ganar dos partidos seguidos. Creo que la euforia de lo que se vivió en el partido sigue a flor de piel, pero estamos contentos con este paso importante”, expresó.

El jugador del Celta de Vigo también se refirió sobre el presente del equipo. “Si bien es cierto, no veníamos teniendo actuaciones destacadas, el partido que tuvimos contra Bolivia fue muy bueno, aunque sin el resultado esperado. Ahora jugamos contra un rival que necesitaba los puntos, […] debíamos mantener el cero, aunque esto último no se pudo, pero creo que el gol de Christian en el segundo tiempo nos dio esa vitalidad para llevarnos la victoria”, indicó.

Tapia comentó que durante los 90 minutos se vivieron mucha sensaciones y emociones en el campo. “Se dicen muchísimas cosas dentro, nos conocemos hace muchos años y creo que eso hace que por allí puedan salir palabras que, en otros momentos, no salen, pero todo el equipo se apoyó y dio todo de sí para tener los tres puntos”.

La victoria de la Bicolor nos deja en zona de repechaje antes de terminar el año. Quizás no fue un duelo sencillo, sin embargo aparte del rival también se tuvo que lidiar con un campo complicado: “La cancha muy mala, incluso con toperoles no podíamos mantenernos de pie, había mucho hueco, lleno de arena, pero nos habíamos planteado que no podíamos quejarnos del campo y lo hicimos y nos llevamos los puntos”.

Hasta el momento, Perú se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 17 unidades. Los siguientes enfrentamientos que tiene la escuadra nacional son contra Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, cuatro partidos que determinarán si va directo o no a Qatar.