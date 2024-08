Renato Tapia: “Estoy muy contento de venir aquí”

El peruano se mostró contento con su llegada al conjunto español y aseguró que buscarán algo más que la permanencia

Renato Tapia fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa con su nuevo equipo el CD Leganés. El mediocampista peruano de 29 años posó con la camiseta que defenderá durante la temporada 2024/25, con el dorsal número 5 y respondió a las primeras preguntas de la prensa ‘pepinera’.

El ex jugador del Celta de Vigo debutó con el Leganés ante el Osasuna por la primera jornada de la La Liga. “Estaba buscando un paso en mi carrera. Sé que llego a un buen equipo, conocía a algunos jugadores y estoy muy contento de venir aquí y poder ayudar. Espero sumar, ponerme a punto y conocer a los compañeros. Elegí Leganés por Txema (director deportivo del Leganés). El tema humano me convenció desde el primer momento, fue suficiente para darme cuenta que era el paso necesario para mi carrera”, declaró Renato Tapia.

Además, dio detalles sobre la posición que puede ocupar a lo largo de la temporada con el Leganés. “Estoy aquí para sumar, ya el fin de semana me tocó ayudar. Me gustaría jugar de mediocentro, pero desde donde me toque estaré ayudando siempre. Estuve dos días con el equipo, es difícil entrar y jugar muchos minutos con compañeros que no conoces aún. Seguiremos sumando, esperemos que pase rápido la etapa de acomodarme al cien por cien y poder sumar más”, sentenció el volante de la selección peruana.

De igual forma, Tapia confesó que darán mucho que hablar en La Liga. “Estoy muy contento de llegar aquí y seguramente vamos a dar mucho que hablar. Trataremos de estar en media tabla y aspirar a algo más que la permanencia. Trabajando y conociéndonos más podríamos aspirar a esas posiciones”.

Asimismo, el ex Feyenoord Rotterdam mencionó que espera que los peruanos en Madrid le brinden su apoyo al equipo. “Estoy deseando que la colonia peruana apoye al Lega“, comentó Tapia.

