Renato Tapia: ¿Llegará a la selección?

Renato Tapia fue titular con Leganés, pero tuvo que ser cambiado por conmoción cerebral

A menos de una semana para la fecha doble de eliminatorias, Renato Tapia sufrió una conmoción cerebral en el partido con Leganés. El futbolista peruano arrancó por primera vez de titular. Sin embargo, Renato Tapia no pudo hacer mucho para cambiar el resultado, pues su equipo fue derrotado en casa por el Mallorca y se ubica en el puesto 8 de La Liga EA Sports.

El técnico Borja Jiménez decidió esta vez que el peruano arranque desde el primer minuto del compromiso, luego de haber disputado las primeras tres jornadas de La Liga ingresando en los últimos minutos. Pero no fue suficiente el planteamiento del club local, ya que Mallorca propuso una mejor idea de juego y se llevó los 3 puntos.

En el minuto 42 llegó el único tanto, lo hizo el mediocampista Daniel Rodríguez, pasaron tres minutos para que el autor del gol tuviera un choque de cabezas con nuestro compatriota. Renato Tapia quedó muy sentido en el choque y el árbitro tuvo que parar el juego, el peruano pudo acabar los minutos restantes del primer tiempo.

Borja Jiménez no tuvo de otra de cambiar a Renato por lesión y a cinco jugadores más para el segundo tiempo. Luego del encuentro, el técnico dijo: “Después de la acción del golpe, quedó un poco desorientado, ahora está mejor, es lo que me ha dicho el doctor. A priori, no hay nada más que el golpe que ha sufrido“, expresó.

A pesar de los las palabras del técnico español, en la Videna ya encendieron las alarmas por una posible baja para los partidos frente a Colombia y Ecuador. El club se encargará la evaluación de su lesión y en las próximas horas se anunciará los detalles de lo sucedido en el partido de ayer.