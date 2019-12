Renzo Ratto “Me voy contento por lo conseguido”

Para muchos hinchas de Alianza Lima, la gestión que hizo Renzo Ratto con el club ha sido positiva, pues la institución pudo revertir algunas cosas negativas en lo económico.

Renzo Ratto se despidió del cuadro victoriano, Fondo Blanquiazul asumirá

El exadministrador deja el club, y en su lugar ingresará el Fondo Blanquiazul, y se espera seguir por esa senda.

“Soy aliancista y nunca me imaginé estar en Alianza. Soy un jugador más y el trabajo que se logró fue de todo el equipo, financiero, marketing, área deportiva, entre otros. Yo venía de un sector empresarial donde no tenía experiencia en el sector deportivo. Me siento contento por los resultados en todos los aspectos”, dijo en la ceremonia que realizó el club por Navidad.

Además, Ratto resaltó el trabajo del equipo que, a pesar de no lograr el título, sacó adelante varios partidos.