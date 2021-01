Respalda a referentes

Pepe Soto criticó decisión de la directiva de sacar a Cruzado y Butrón.

A pesar de ser una de las opciones más fuertes para coger el buzo de Alianza Lima, Pepe Soto no dudó en criticar las decisiones de la directiva e hizo énfasis en las salidas de Rinaldo Cruzado y Leao Butrón. “Ya empezaron hacer las cosas mal, porque le dieron mucho al club y los están exponiendo. Si bien es cierto su contrato acabó hace mucho tiempo, pero los están exponiendo demasiado. Le han dado muchos títulos a y hay que respetarlos”, declaró en ‘Match Deportes’. Además contó que ya no es entrenador de Juan Aurich y escucha ofertas, pero aún no llega la de los ‘íntimos’. “El día domingo acabó mi contrato contractual y no recibí llamadas de la gente de Alianza, pero sí de otros equipos. Ahora estoy disfrutando de la familia, porque ha sido un año estresante por la pandemia”, reveló.

El ex-capitán blanquiazul también contó como vivió el descenso del equipo y no cree que deban salvarse en mesa. “La verdad no pensé que bajarían a la Liga 2, el día que juegan contra Sport Huancayo fue un día triste para mí. Todo mundo sabe que soy hincha. Nos dolió, como todo hincha, que haya descendido de categoría. Yo creo que el ascenso debe buscarlo en la cancha, deportivamente, porque este año fue muy malo en todo sentido y, más en lo deportivo, ya que quitando puntos a Stein igual descendió. Cuando las cosas no se hacen planificadamente, ahí están las consecuencias”, enfatizó.