“Respeto a Waldir”

Bustos decidió no entrar a la polémica ante las críticas del goleador histórico.

Uno de los más críticos con la designación de Carlos Bustos como técnico de Alianza fue Waldir Sáenz, quien dijo que no había hecho méritos para el puesto y se lamentó de que no se confíe en alguien de experiencia. Ante esto el argentino prefirió responder con cautela. “Primero el respeto hacia lo que Waldir significa a la institución, tiene una opinión válida y la respeto. El desafío que nos toca hoy le pudo tocar a cualquiera. A alguien que se identifica con Alianza o a nosotros que no. Entiendo lo que manifestó y lo respeto. Es el goleador histórico de la institución”, explicó en ‘Sobre el Verde’.

Bustos además respondió con humor ante la posibilidad de que ‘Wally’ vuelva a vestir de corto. “Ojalá pudiéramos contar con él, pero tenemos que asumir el paso del tiempo. Yo sé lo que hizo en el club y no es fácil. Tendría que ver sus videos de ahora con 47 años”, dijo entre risas.