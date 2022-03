Reynoso: “Regresamos a la época de la barbarie”

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, se refirió a lo ocurrido en Querétaro y señaló que es un día triste para México

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, se refirió a lo ocurrido en Querétaro y señaló que es un día triste para México. Una tragedia de gran magnitud se produjo en el duelo entre el Queretano y el Atlas. El encuentro fue suspendido debido a los vergonzosos incidentes ocurridos en el duelo de ayer.

Reynoso dijo lo siguiente: “Mi mensaje es una reflexión. Mucha gente puede pensar que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano; no nos confundamos, es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos ha quedado claro, debemos revisar cada quién en qué postura estamos”.

Además, agregó que: “Cuidemos el mensaje, hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, rencor y afición malentendida, también tenemos la poca conciencia social de filmar algo y ponerlo en redes. Son vidas de seres humanos, es gente que fue al estadio a disfrutar el partido”.

UN DÍA TRISTE PARA EL MUNDO:

Por último, hizo un llamado a la reflexión: “Está de más dar las condolencias porque no hay palabras que curen el dolor, ojalá que esta situación nos marque a todos, porque todos en un tuit o comentario vamos generando violencia y no nos damos cuenta. Ya me informaron que la jornada se suspende mañana, que debió hacerse desde el partido de las 7, pero es aprendizaje y Dios quiera que esta parte nos haga ser mejores”.