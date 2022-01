Reynoso: “Vendería humo, si digo que Cruz Azul está jugando bien”

Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, en conferencia de prensa, habló sobre el presente del club “Cementero“

La Liga BBVA MX está a punto de empezar y es así que Cruz Azul ya va debutar. Por el director técnico, Juan Reynoso, en conferencia de prensa mencionó que su equipo está poco a poco recuperando su nivel.

“Vendería humo si dijera que el sábado se va a ver al mejor Cruz Azul, cuando los jugadores se han integrado de a poco, pero sabemos que el trabajo y la ambición de los chicos, acelerará el proceso”, declaró Reynoso.

Este sábado 8 de enero del 2022, Cruz Azul enfrentará al Xolos por la primera fecha de la Liga BBVA MX a las 10pm (hora peruana).

“Verán un equipo distinto, pero para llegar a la plenitud, hará falta entrenamientos, partidos y pensar en el juego a juego. Para el segundo encuentro, ante los Bravos Juárez tendremos más variantes”, sostuvo el estratega peruano.

Finalizó su conferencia de prensa mencionando que Cruz Azul no tiene un plantel amplio para armar dos equipos diferentes: “Para dos equipos, vamos a tener que echar imaginación. No da para hacer dos equipos, no lo digo como pretexto porque eso en Cruz Azul no existe. Hoy la idea es hacer equipo más agresivo, intenso con más variantes arriba en velocidad”, culminó.