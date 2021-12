Ricardo Gareca: “Dirigir un club es adrenalina pura”

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, habló si le gustaría dirigir un club y respondió que es una adrenalina pura.

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, en una entrevista le preguntaron si le gustaría volver a dirigir un club. Él respondió que es una adrenalina pura en el fútbol y dirigiría cualquier equipo.

“Tengo energía, la energía hay que construirla. Yo dirigiría a cualquier club. Son siete años (que no es técnico de un club) y creo que hay que alimentarla, porque temores tenemos todos, miedo a que te vaya mal, a la dificultad que se puede presentar, pero uno tiene que ir para adelante”, dijo el “Tigre” en una entrevista para ESPN.

Además resalto que se encuentra muy cómodo en Perú pero le gustaría tener esa sensación de entrenar un club: “Es lo que quería hacer (dirigir una selección) pero no puedo quitar que el día a día, domingo a domingo con los clubes también es emocionante. Dirigir un club es adrenalina pura y a mi me gusta esa adrenalina, trabajo para eso y puede ser (llegar a un equipo)… Los equipos me gustan, esa etapa es maravillosa”.

El “Tigre” actualmente dirige a la Selección Peruana desde el 2015. Ahora está peleando un puesto para clasificar a Qatar 2022 y Perú se ubica quinto con 17 puntos en la tabla de posiciones de las eliminatorias.