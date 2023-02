Ricardo Gareca: “En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones”

El ex entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, ratificó que le quedó una sensación amarga de no clasificar al Mundial de Qatar 2022 y consideró que se siente en “un momento ideal” en su carrera

“Fueron 7 años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar”, señaló el popular ‘Tigre’ en el programa Super Deportivo.

Luego, el estratega argentino, dijo: “En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador”.