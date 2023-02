Ricardo Gareca: “Estamos en tratativas. No puedo decir que está hecho, estamos a un paso de ponernos de acuerdo”

El entrenador argentino Ricardo Gareca conversó con un medio deportivo, y una vez más, no ocultó sobre la posibilidad de entrenar a la selección ecuatoriana.

“Estamos en tratativas. No puedo decir que está hecho, estamos a un paso de ponernos de acuerdo. Me comunico con el presidente, he hablado con Alfaro y ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra. Es el único ofrecimiento que tengo”, dijo Gareca.

Tras su paso por la selección peruana, Ricardo Gareca confirmó con sus declaraciones que está cerca de cerrar un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ser el nuevo director técnico de su selección nacional. Tiempo al tiempo.