Ricardo Gareca: “Guerrero y Farfán están en recuperación”

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, se refirió a las ausencias de Guerrero y Farfán en la lista de convocados.

Para nadie es secreto que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son uno de los jugadores con más jerarquía en el elenco peruano. Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa sobre la ausencia de estos dos grandes valores en la lista de convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay.

El estratega argentino mencionó que no llamó a Paolo ni Jefferson debido a que se encuentran en etapa de recuperación: “Guerrero y Farfán están en su etapa de recuperación. En caso de necesitarlos, los seguiremos de cerca. Estamos siguiendo su evolución. Respetamos los procesos que informan los médicos”, declaró el entrenador de la Selección Peruana en la conferencia de prensa.

El ‘Flaco’ tambien tuvo palabras para Jefferson Farfán: “Jefferson Farfán no está en la convocatoria porque no me han autorizado. Para convocar a un jugador no solo le pregunto a mis colaboradores, sino también a la parte médica y física”, concluyó el ‘Tigre‘ en su rueda de prensa en la Videna.

Cabe mencionar que la Selección Peruana se enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el jueves 24 de marzo a las 18:30 hrs (horario peruano). La ‘blanquirroja’ se jugará la clasificación directa ante los ‘charrúas’; luego de este duelo, la ‘bicolor’ se medirá en la última fecha de las Eliminatorias ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el martes 29 de marzo a la misma hora.