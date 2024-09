Ricardo Gareca habla sobre la ausencia de Messi

El ‘Tigre’ reconoció que aún sin Messi, Argentina es capaz de resolver la situación

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, brindo declaraciones previo a su partido ante Argentina por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Uno de los principales temas que tocó en rueda de prensa fue la ausencia de Lionel Messi en el encuentro que se disputará en el Estadio Más Monumental.

“Veo bien a Argentina. Prefiero que no esté Messi, claro, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tienen, los valores importantes que tienen. Es importante, pero Argentina es capaz de resolver la situación. No varía que esté o no, tenemos que fijarnos en lo que nos conviene a nosotros”, declaró el ex entrenador de la selección peruana.

Messi no estará disponible en los planes del DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, debido a la lesión que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia. El rosarino no volvió a jugar un partido con su club el Inter de Miami desde aquel día y no fue incluido en la lista de convocados para los partidos de la ‘albiceleste’ ante Chile y Colombia.

Ricardo Gareca también dio un pronóstico de lo que espera que suceda en el césped. “Va a ser en una cancha con dimensiones más grandes que en Copa América. Fue una actuación bastante pareja, jugamos el partido que había que jugar. Tuvimos oportunidades y confío en que podamos desarrollar un juego más fluido respecto a aquel juego”, explicó el ‘Tigre’.

Bajas en Chile

Previo al partido contra la selección campeona del mundo, Ricardo Gareca tuvo que convocar de emergencia a dos jugadores debido a las lesiones de último momento de Diego Valdés y Bruno Barticciotto. En su lugar, el ‘Tigre’ llamó a Esteban Pavez (Colo Colo) y Gonzalo Tapia (U Católica) para los partidos ante Argentina y Bolivia.

