Ricardo Gareca: “Lapadula tiene chances”

El técnico Ricardo Gareca habló con la prensa antes del partido frente a Argentina. Además, aseguró que Lapadula podría ser titular.

En la víspera del partido, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa. Donde no confirmó el once titular, aunque dio algunos indicios de que podría haber cambios con respecto al equipo titular que perdió en Santiago.

“Este no es nuestro mejor momento. El arranque de las eliminatorias no ha sido el deseado, pero es una situación que tenemos que resolver. Cada selección tiene su estilo. Planificaremos el partido de acuerdo con lo que mejor nos resulta. El esquema será uno que no resienta nuestra esencia”, señaló.

También, el técnico de la Selección peruana fue consultado sobre las posibilidades que tiene Gianluca Lapadula de ser titular. Por ello, el argentino señaló que ve al delantero “con muchas ganas” y que tiene chances de ser titular “así como también las tiene Ruidíaz“.

Por último, Ricardo Gareca crítico momento que vive el país, y que cobró la vida de dos jóvenes manifestantes a manos de la policía, el argentino afirmó lo siguiente: “No estamos ajenos a lo que está pasando en el país, nos solidarizamos con las familias de los jóvenes fallecidos y queremos que todo se resuelva lo más rápido y a favor de lo que quiere la gente”.