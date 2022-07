Ricardo Gareca: “Me hubiese gustado ganar un título con Perú”

Ricardo Gareca -junto a su comando técnico y el abogado Mario Cupelli- se despidió del país y confesó el sueño que tenía de seguir en la Selección Peruana.

“En esta etapa hicimos un punto más que en la Eliminatoria pasada, no teniendo a Paolo y Jefferson. No tuvimos a Alberto Rodríguez. Lamentablemente se nos presentaron innumerables problemas en todo el camino, nos tocó vivir situaciones muy difíciles. Quería clasificar, es un dolor muy grande. Creo que Perú estaba en condiciones de conseguir un título en nuestra gestión. No se nos dio, ojalá se pueda dar. Sabemos que hay equipo”.