Ricardo Gareca: “Pienso que fue un buen partido y se le ganó de manera merecida a Nueva Zelanda”

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, en conferencia de prensa analizó la victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda en Amistoso Internacional

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, en conferencia de prensa analizó la victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda en Amistoso Internacional. El estratega argentino señaló que este triunfo fue muy merecido y ahora están enfocados en el repechaje.

“Pienso que fue un buen partido y se le ganó de manera merecida a Nueva Zelanda. Una selección dura que también está en las mismas condiciones que Perú de buscar su clasificación al Mundial. No hubo muchos goles, pero se ganó y con ello se le da una alegría a toda la gente que vino a vernos. Para ellos el agradecimiento del caso por el gran apoyo que le viene dando a la Selección”, dijo Gareca en conferencia de prensa.

Asegura que el rival no presionaba: “Nueva Zelanda no era fácil entrarle. Pero el equipo lo intentó. Sin embargo hay tiempo para ajustar algunas cosas. El equipo tuvo ocasiones para convertir y no siempre se van a tener cantidad sino las justas para ganar un partido y eso me deja tranquilo”.

Este 06 de junio se define el rival de Perú en el repechaje, ya que EAU vs Australia se enfrentan hoy a la 1pm: “Parte del comando técnico viaja para ver el repechaje entre Australia y EAU. Definitivamente vamos a tener la información necesaria de dos selecciones que están en las mismas condiciones de nosotros. Nueva Zelanda tiene características similares. A lo que nos podamos encontrar el próximo lunes en el repechaje. Estos son equipos muy físicos y aguerridos. Pero veremos cómo los vamos a contrarrestar. Los jugadores verán también este partido por televisión”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que los futbolistas que no fueron convocados para jugar ante Nueva Zelanda están bien: “Ellos están totalmente recuperados y los estamos cuidando para que se cumplan los plazos establecidos. Pero, de aquí al repechaje, todos llegarán todos en su plenitud”.