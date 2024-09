Ricardo Gareca sobre derrota ante Bolivia: “No lo merecíamos”

Ricardo Gareca está en el ojo de la tormenta luego de la derrota de la selección chilena por 2 a 1 de local ante Bolivia. El entrenador argentino fue duramente criticado por los medios de comunicación y por los hinchas tras un resultado histórico y poco esperado por parte de un rival que no ganaba un partido como visitante desde hace más de 30 años.

Asimismo, el entrenador argentino no se mostró de acuerdo con definir a este resultado de una vergüenza. “Son definiciones que creo que deberíamos de dejar de lado, simplemente perdimos un partido. Creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo para ganar el partido y nos vamos con una derrota que duele, por supuesto. Pero esto esta lejos de una vergüenza”, indicó el ‘Tigre’ en rueda de prensa

De igual forma, explicó el por qué sustituyo al delantero Ben Brereton a los 35 minutos del primer tiempo, en reemplazo del mediocampista de 21 años Vicente Pizarro. “Buscamos mayor profundidad desde entrada y donde vimos que no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. En cuanto a eso tengo la posibilidad de hacerlo en el momento que yo quiera del partido. Entendí que en ese momento, en la lectura, necesitábamos a alguien más en la cancha. Y todo lo que tengo que hacer, lo hice; como técnico tengo esa posibilidad”, explicó Ricardo Gareca.

Asimismo, comentó que a pesar de la derrota se encuentra con tranquilo y destacó la actitud de los jugadores. “Mas allá de que la derrota me duele, me queda una tranquilidad. Muchas veces hay derrotas que lo dejan a uno vacío. Esta derrota no me dejo vacío, porque la actitud de los muchachos estuvo a la altura de las circunstancias, dejaron todo, dejaron el alma en pos de revertir la situación y de ganar el partido. Me duele más que nada el resultado, no la forma en la que se perdió. Está vez me dolió porque hicimos todo para ganarlo”, sentenció el ex seleccionador de Perú.

