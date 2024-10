Ricardo Gareca: “Vidal tiene las puertas abiertas en la selección”

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, en rueda de prensa respondió a las polémicas declaraciones del mediocampista chileno, Arturo Vidal, sobre la continuidad del Tigre al mando de la ‘Roja’. “Vamos a ver que pasa contra Colombia. Si no ganamos ojalá el presidente piense bien las cosas porque aún podemos clasificar al mundial. Matemáticamente no estamos eliminados. Hay muchos jugadores que pueden pelear mejor la Eliminatoria”, indicó el jugador de Colo Colo. Además de ello, mencionó que no volvería a la selección durante este proceso.

Ante ello, Ricardo Gareca, en rueda de prensa mencionó que Vidal tiene las puertas abiertas. “Arturo Vidal tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones; en cualquier momento puede llegar a estar convocado. Puedo interpretar que por el viaje la cabeza no está donde debe de estar”, respondió el ‘Tigre’.

De igual forma, dio un mensaje de tranquilidad a la hinchada chilena, argumentando que se encuentran listos para sacar el partido adelante ante Colombia. “No interpreto las cosas mal, no le doy un sentido mal. Lo único que me interesa es que la gente a través de ustedes sepa que el grupo está bien, enteros y para sacar el partido adelante. Que sepa el público y la gente que nos está escuchando que los muchachos están bien en todo aspecto; y en eso estamos bien”, señaló el ex técnico de Vélez Sarsfield.

Los números de Ricardo Gareca al mando de Chile

Ricardo Gareca asumió el cargo como seleccionador de Chile en enero de 2024 y desde ese entonces dirigió 9 encuentros de la selección chilena. Sin embargo, sólo consiguió 2 victorias en partidos no oficiales ante Albania y Paraguay; ya que ni en Copa América ni en Eliminatorias consiguió ganar. De hecho, la situación es crítica en Eliminatorias, donde suma 3 derrotas consecutivas al mando de la selección, incluyendo un sorpresivo 1 a 2 de Bolivia en Santiago; que hundió a la ‘Roja’ al fondo de la tabla.

