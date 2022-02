Richarlison: “Messi es el mejor del mundo”

Richarlison, jugador del Everton y de la Selección Brasileña, confesó su admiración hacía el astro argentino Lionel Messi.

No hay futbolero que no tenga a Lionel Messi entre los genios que dio el fútbol. Richarlison, delantero de la Selección Brasileña, brindó una entrevista a un canal internacional en donde confiesa que siente una gran admiración hacía el astro argentino, además contó que Brasil es favorita en Qatar 2022.

El jugador de 24 años reveló que admira y espera algún día jugar al lado de Lionel Messi: “Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta y me gustaría jugar al lado de él. Yo cambié la camiseta con él. Messi merecía el título de la Copa América, cuando terminó el partido (la final de la Copa América), todos fueron a abrazarlo. Habían perdido dos veces con Chile”.

El seleccionado de la ‘Verdeamarela’ contó cómo se sintió al perder la final de la Copa América: “Tras perder la final lloré mucho, quedé muy dolido me encerré en mi habitación y no quería salir. A los dos días salí para Japón por los Juegos Olímpicos, no me podía permitir seguir triste. No había podido ir a ver a mi mamá porque tenía Covid, después le dediqué la medalla de oro”, declaró para ESPN.

Para finalizar, el atacante de la ‘Canarinha’ mencionó que son favoritos para llevarse el Mundial de Qatar 2022 y también opinó sobre la ‘albiceleste’: “Brasil es favorito a ganar el Mundial. Nunca quedamos eliminados en primera ronda. Tenemos cinco mundiales. Con certeza, después de ganar la Copa América, Argentina ganó confianza, es más fuerte, tiene muchos partidos invictos, creo que va a llegar muy bien al Mundial”, concluyó.